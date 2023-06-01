الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل الجندي: الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بنسبة 98%

الدكتور عادل الجندي
الدكتور عادل الجندي

قال الدكتور عادل الجندي، منسق مشروع مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة، إن جميع المواقع التابعة لمشروع مسار العائلة المقدسة جاهزة لاستقبال الزوار والسائحين لزيارة العائلة المقدسة في مصر، ونسبة الانتهاء وصلت إلى ٩٨٪.

تعزيز تواجد السياح

وأكد الدكتور عادل الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه .سيتم الإعلان عن هذا المسار الروحي المقدس قريباً، وذلك من أجل تعزيز تواجد السائح في مصر بهذه المنطقة.

تطوير مسار العائلة المقدسة

وأضاف في حديثه، أن مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة سيساهم في زيادة عدد المقبلين على الزيارة، مع وجود برنامج سياحي لزيارة كافة مواقع هذا المسار بشكل تكنيكي محدد.

عادل الجندي مسار العائلة المقدسة مساء دى ام سى دي ام سي رامي رضوان

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