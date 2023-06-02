الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من معيدة لشيف على cbc سفرة.. نرمين هنو تكشف تفاصيل بدايتها

الشيف نرمين هنو
الشيف نرمين هنو

كشفت الشيف نرمين هنو، تفاصيل بدايتها مع قناة cbc  سفرة، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين القناة، والتي تقدم عليها برنامج "زي السكر"، مؤكدة أنها كانت معيدة بكلية الآداب قسم إنجليزي قبل الإعلام.

وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إن الطبخ كان شغف لديها، ولهذا  قررت أن تعمل به، مشيرة إلى أن أسعد الناس هم من يعملون بالمهن التي يحبونها.

وأضافت، أنها خلال تواجدها بالخارج، درست الطبيخ، ورغم أن تخصصها في الحلويات إلا أنها درست الطبيخ بشكل عام بإحدى المؤسسات في لندن، وكانت تتدرب في مؤسسة كبرى بها حتى تتقن التجربة بالممارسة. 

وتستضيف حلقة الليلة من البرنامج أشهر الشيفات على cbc  سفرة بمناسبة الاحتفل بمرور 10 سنوات لتدشين القناة.

الشيف نرمين هنو Cbc سفرة برنامج زي السكر معيدة لندن

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