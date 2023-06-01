الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وجدى زين الدين: إنجازات الدولة خلال 9 سنوات غيرت نظرة العالم لمصر

وجدي زين الدين
وجدي زين الدين

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في وضع مشروع وطني حقيقي.

وأضاف زين الدين خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن مصر نجحت في القضاء على الإرهاب بعد 30 يونيه، معقبًا: "غار الإرهاب بغير رجعة".

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الدولة المصرية نجحت على مدار الفترات القليلة الماضية في تحقيق إنجازات ضخمة في جميع المجالات، وهو ما ساهم في تغيير نظرة العالم لمصر.

ولفت إلى أن الإنجازات المصرية التي تحققت خلال التسع سنوات الماضية، تحتاج إلى نصف قرن من العمل، معقباً: "عندما ننظر إلى الوراء ونرى مشروعات وطنية تمت في مصر، يجب أن ننظر إلى المدة التي استغرقها هذا المشروع، والفترة الذي تم التغني به". 

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