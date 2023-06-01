الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حرس الحدود يعود للانتصارات عبر بوابة أسوان فى الدورى

حرس الحدود
حرس الحدود

تمسك حرس الحدود بآماله الضئيلة في البقاء ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه 1/ صفر على ضيفه أسوان، اليوم الخميس، في المرحلة الـ30 للمسابقة.

وتقمص إبراهيم القاضي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الحرس الوحيد في الدقيقة 52، فيما عجز الضيوف عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة.

وارتفع رصيد الحرس، الذي عاد لنغمة الفوز التي غابت عنه في مبارياته الـ12 الأخيرة بالبطولة، إلى 19 نقطة، لكنه بقي في قاع الترتيب، بفارق 12 نقطة خلف مراكز الأمان، قبل خوضه لقاءاته الخمس الأخيرة في البطولة هذا الموسم.

في المقابل، توقف رصيد أسوان، الذي تكبد خسارته الـ15 في البطولة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات و7 تعادلات، عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق 3 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط، قبل أن يلعب مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة.

حرس الحدود أسوان مباراة حرس الحدود وأسوان الدورى المصرى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ذاكرة المكان

أول تحرك من محافظة القاهرة بعد سقوط يافطة كوبرى أكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية