حرس الحدود يعود للانتصارات عبر بوابة أسوان فى الدورى

تمسك حرس الحدود بآماله الضئيلة في البقاء ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه 1/ صفر على ضيفه أسوان، اليوم الخميس، في المرحلة الـ30 للمسابقة.

وتقمص إبراهيم القاضي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الحرس الوحيد في الدقيقة 52، فيما عجز الضيوف عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة.

وارتفع رصيد الحرس، الذي عاد لنغمة الفوز التي غابت عنه في مبارياته الـ12 الأخيرة بالبطولة، إلى 19 نقطة، لكنه بقي في قاع الترتيب، بفارق 12 نقطة خلف مراكز الأمان، قبل خوضه لقاءاته الخمس الأخيرة في البطولة هذا الموسم.

في المقابل، توقف رصيد أسوان، الذي تكبد خسارته الـ15 في البطولة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات و7 تعادلات، عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق 3 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط، قبل أن يلعب مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة.