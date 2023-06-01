عادل العدوي: أفريقيا مليئة بالمشاكل في قطاع الصحة منذ عقود طويلة جدًا

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الطبي الأفريقي، إن هناك توجها مصريا منذ عودة مصر للاتحاد الأفريقي في 2014م، بأن تكون هناك عودة قوية لمصر في الساحة الأفريقية، تتمثل في مد جسور التعاون بين الأشقاء في القارة الأفريقية.

وأضاف العدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن جائحة كورونا جاءت بعد 2019م بفترة، وكانت هذه الجائحة أحد الأسباب التي أدت إلى ضرورة الاتجاه للقارة الإفريقية، لافتًا إلى أنه مع توقف حركة التجارة العالمية وتوقف سلاسل الإمداد أصبح الاعتماد على الجار أهم بكثير من الاعتماد على صديق في قارة بعيدة.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية مليئة بالمشاكل في قطاع الصحة منذ عقود طويلة جدًا، وهناك أسباب متعددة أدت إلى ذلك، مثل تنامي بعض الأمراض المعدية مثل الدرن والملاريا وغيرها.