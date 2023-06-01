فريق جامعة أسوان للترانيم يحصد المركز الثالث بمهرجان "إبداع 11"

حصد فريق جامعة أسوان للترانيم، المركز الثالث في مسابقة الإنشاد الديني والترانيم جماعي بمهرجان إبداع الموسم الحادي عشر 2023، بقيادة الدكتور ماريو منير قلادة مسئول و مدير الفرقة، بعد اداء مشرف و متميز أمام لجنة التحكيم.

وضمت لجنة التحكيم كل من الدكتور عماد نيروز ، الشيخ محمود التهامي، المنشد وائل الفشني، على مسرح وزارة الشباب و الرياضة بالاسكندرية.

وأشادت لجنة التحكيم بآداء الفريق الجماعي المتناسق بعد تقديمهم لميدلي من الألحان والترانيم القبطية بالإضافة للعمل الإجباري لحن " تنين".

وهذه هي المرة الرابعة التي يفوز بها الفريق في هذه المسابقة، حيث حصل من قبل على المركز الثالث فى المسابقة بمهرجان إبداع الموسم السادس عام 2018 م و المركز الثاني بمهرجان إبداع الموسم السابع عام 2019 م على مستوى الجمهورية ، والمركز الثالث بمهرجان إبداع الموسم التاسع على مستوى الجمهورية.



اعضاء الفريق الفائزين هم كل من :

1. مادونا وليم - كلية التربية .

2. مينا ماجد - كلية الهندسة .

3. ديفيد رائف - كلية العلوم .

4. مارتينا أيمن - كلية التربية الرياضية .

5. ليزا فرنساوي - كلية الخدمة الاجتماعية .

6. مريم ثروت - كلية التجارة .

7. لورا فرنساوي - كلية الخدمة الإجتماعية .



ويتولى قيادة الفريق الدكتور ماريو منير قلادة، ويعاونه كل من جبرائيل فوزي و روماني معز في مجال الترانيم، كما يقوم بتسليم الالحان لهم مينا روماني ، والفريق تحت إشراف القس اثناسيوس موريس .

ويخضع هذا النشاط الجامعي لإشراف الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، و إدارة رعاية الشباب بجامعة أسوان بقيادة حاتم طه، مدير عام رعاية الشباب المركزية، ومنعم عبد الراضي- مدير إدارة رعاية الشباب المركزية.

يذكر أن مهرجان إبداع هو مهرجان سنوي تقيمه وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي تحت إشراف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب الجامعات المصرية .