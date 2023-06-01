بنزيما يتسلم جائزة ماركا ويعلق على مستقبله: "لدىّ مباراة يوم السبت"

حصد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني على جائزة ماركا للأساطير التي تقدمها صحيفة ماركا الإسبانية.

وتقدم صحيفة ماركا هذه الجائزة تحت مسمى “Marca Leyenda” وتمنح لأفضل الرياضيين المهنيين، وتقدم منذ 1997.

وقال بنزيما في مؤتمر تسليمه الجائزة:"أنا فخور بما قدمته في مسيرتي المهنية، أتذكر جيدًا اليوم الذي وقعت فيه لريال مدريد، كنت طفلًا يحلم باللعب لريال مدريد، إنه النادي الأفضل في العالم".

أضاف:"عندما جئت إلى ريال مدريد أردت الاستمتاع بنفسي وتحقيق الألقاب، وفي النهاية أرى كل مافزت به مع النادي، لا يوجد نادٍ مثل ريال مدريد، لعب العديد من العظماء لهذا الفريق".

وعن تتويجه بجائزة ماركا، قال:"إنها جائزة للأساطير، استمتعت كثيرًا بالرياضيين الذين حصدوا هذه الجائزة، وأنا فخور لوجودي هنا".

وأكمل بنزيما:“أذكر اليوم الذي جاء فيه فلورنتينو بيريز إلى منزلي للتوقيع معي، إنه من أسعد أيام حياتي، جميعنا نعرف من هو، وسألته إذا كان هو الشخض الذي جلب زيدان ورونالدو إلى ريال مدريد، هما أسطورتي، بيريز هو من سمح لي أن أكون هنا الآن”.

ورد بنزيما على بعض الأسئلة السريعة أثناء المؤتمر، كاشفًا عن أفضل لحظاته مع ريال مدريد وهو الهدف الأول له بقميص الفريق؛ كما اختار برشلونة كأفضل منافس ودوري أبطال أوروبا كلقبه المفضل.

وبسؤاله عن أفضل ذكرياته مع ريال مدريد أجاب: "بالنسبة لي الهاتريك ضد باريس سان جيرمان، وهدفي ضد أتلتيكو مدريد في 2017".

واستكمل: "الطريق إلى دوري أبطال أوروبا العام الماضي كان مميزًا جدًا، لا أعرف إن كان سيحدث مجددًا ولكنه الطريق الأفضل الذي خضته؛ عندما أكون على أرض الملعب أشعر كم يحبوني وهذا أمر يمنحني الثقة وأنا قدمت كل شيء لهم، نحن لعبنا 11 رجلًا في الملعب بالإضافة لجماهير البرنابيو".

واستكمل: "دائمًا كنت بحاجة لزملائي معي، يومًا ما أفوز ولكن هذه الجائزة تنتمي للجميع، عندما أقول الأشخاص الذين يعرفون عن كرة القدم، أنا أقصد اللاعبين المحترفين وأقول لأبي الجميع بإمكانه أن يلعب ولكننا في مستوى احترافي".

وأردف: "أنا لست لاعبًا في المركز 9 أو 10 أو 9.5، أنا أعرف كيف أسجل الأهداف ولكنني أحب كرة القدم وأحب التحرك وصناعة الأهداف، أنا أفعل أشياء لا ترى، طالما أحببت مهاجمًا آخر، رونالدو ليس مثل سانتيانا، وأنا لست رونالدو، لكنني أحاول أن أكون مثله".

وعن مستقبله: "الحديث لجماهير ريال مدريد عن ماذا؟ لماذا يجب علي الحديث عن مستقبلي بينما أنا في مدريد، من يتحدث عبر الانترنت؟ والواقع ليس الإنترنت".

واستطرد:"أنا فخور جدًا بعملي، وأستمتع بكل لحظة في مدريد، الذهاب للتدرب في الفالديباس ليس عملًا، في رأسي أنا أستمتع بمدردي، أمس واليوم والغد في التدريبات، لدي مباراة يوم السبت سأتدرب غدًا، لذا الآن أنا في مدريد".