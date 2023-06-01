كيف يمكن للتغذية والرياضة تحسين صحتك العقلية والجسدية خلال الصيف؟

تعد الصحة والتغذية السليمة أمراً هاماً للحفاظ على صحة الجسم والعقل، وخاصة خلال فصل الصيف حيث يزيد الاهتمام بالجمال والمظهر الخارجي، كما يعد الصيف فرصة جيدة لتناول الأغذية الصحية والمتوفرة بكثرة في هذا الوقت من العام، ولتحقيق ذلك يجب التركيز على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة.

وأكد الخبراء لموقع "health"، أن الصحة والتغذية السليمة أمراً هاماً خلال فصل الصيف، ومن المهم الاهتمام بها للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، حيث يجب تناول الغذاء بشكل منتظم وصحي، وتجنب الطعام الجاهز والأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون الزائدة.

كما ينصح بتناول الخضروات والفواكه، والأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والأسماك والبقوليات، إضافةً إلى شرب الماء بكمية كافية والابتعاد عن المشروبات الغازية والسكريات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب التعرض للشمس بشكل مفرط والتخفيف من النشاطات الجسدية في فترة الظهيرة حيث تكون أشعة الشمس الضارة أكثر تأثيراً، حيث تتبع هذه النصائح الغذائية والصحية البسيطة سوف تساعد على تحسين الصحة والعافية خلال فصل الصيف.

نصائح لتحسين الصحة العقلية والجسدية خلال فصل الصيف:

تحسين المزاج:

عند تناول الأطعمة الصحية ، يمكن أن تحافظ على مستوى السكر في الدم المستقر و تحسين المزاج والشعور بالسعادة.

زيادة مستويات الطاقة:

الأطعمة الصحية المليئة بالفيتامينات والمعادن يمكن أن تزيد من مستويات الطاقة والحفاظ على تركيزك طوال اليوم.

تحسين القوة العضلية:

ممارسة الرياضة بشكل منتظم يساهم في زيادة القوة العضلية و تحسين اللياقة البدنية.

خفض الإجهاد:

الممارسة الرياضية تساعد على تخفيض مستويات الإجهاد، و الأطعمة الصحية تعمل على تخفيض مستويات الضغط النفسي.

تحسين جودة النوم:

تحاول الأطعمة الصحية والرياضة المنتظمة أن تزيد من نوعية النوم، بما في ذلك تحسين مدة وجودته.

تناول الأطعمة الصحية و ممارسة الرياضة بشكل منتظم يمكن أن يحسن صحتك بشكل عام، وتجعلك تشعر بالنشاط و الحيوية خلال الصيف.