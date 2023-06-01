بعد "عاصفة الخميس".. تفاصيل حالة الطقس بمحافظة الغربية (صور)

شهدت محافظة الغربية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بمختلف مراكز المحافظة الثمانية.

حيث شهدت المحافظة تقلبات مفاجئة فى حالة الطقس تمثلت فى رياح صحبها هطول أمطار غزيرة فى حين ظلت درجات الحرارة مرتفعة بعد عاصفة ترابية كانت قد ضربت معظم محافظات الجمهورية اليوم، وسط طقس متقلب منذ الصباح مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة، حيث سقطت أمطار خفيفة على مدن طنطا وزفتى والسنطة، كما هطلت أمطار من خفيفة في المحلة وقطور وسمنود وبسيون، بينما كانت متوسطة على مدينة ومركز كفر الزيات، وشهدت جميع أنحاء المحافظة رياحا شديدة مُحملة بالأتربة مع ثبات درجات الحرارة المرتفعة.

وشهدت معظم شوارع مدن ومراكز المحافظة ارتباكًا فى حركة المرور بسبب هطول الأمطار وتساقط بعض الأشجار واللافتات الإعلانية بسبب الرياح الشديدة، وذلك على غير المعتاد في مثل هذه الأيام، حيث سقطت أمطار خفيفة مصحوبة بالغيوم والرياح المتوسطة، مع ثبات غير معتاد فى درجات الحرارة المرتفعة بالنهار، وسط تقلبات حالة الطقس التى تشهدها مراكز المحافظة، حيث ارتفاع الحرارة صباحًا وانخفاضها بشكل كبير ليلًا.

وأعلنت محافظة الغربية رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه التي قد تحث خال زيادة الأمطار.

وكلف محافظ الغربية، رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

ورفعت محافظة الغربية عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه التي قد تحدث حال زيادة حدة الأمطار.

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