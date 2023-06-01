الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: رسوم تنمية موارد الدولة لم تستهدف محدودى الدخل

مصطفى بكري
مصطفى بكري

علق الإعلامي مصطفى بكري، على قانون تعديلات ضريبة الدمغة، الذي أثار جدلاً خلال الأيام الماضية.

وقال خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن البعض تعامل مع هذا القانون بنفس صيغة مشروع القانون القديم، الذي كان يفرض ضريبة على السلع المعمرة وغير المعمرة، والذي تم رفضه من مجلس النواب.

وأضاف أن مشروع قانون رسوم تنمية موارد الدولة يأتي على السلع الترفيهية والمشروبات الكحولية، مؤكداً أن القانون لم يستهدف محدودي الدخل والسلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن هذه الرسوم والضرائب المحدودة تهدف لسد بعض أوجه النقص في الموازنة، خاصة بعد الزيادات التي تشهدها الأسعار، مشيراً إلى عدم فرض أي ضرائب على المسرح أو السينما بالنسبة للمصريين.

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