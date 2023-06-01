الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفيات الفيوم تستعد لاستقبال مرضى الأمراض المزمنة بالفيوم

جريدة الدستور

استعدت مستشفيات الفيوم، خاصة قسم الاستقبال والطوارئ لاستقبال المرضي أصحاب الأمراض المزمنة حال تعرضهم للرياح المحمله للأتربة.

وحذر الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية بعدم النزول وإغلاق النوافذ لعدم تسرب الأتربة وتأثيرها على الجهاز التنفسى.

وشهدت محافظة الفيوم، مساء الخميس، نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة تسببت في انخفاض الرؤية الأفقية أمام المارة، على بعض المناطق المكشوفة بالمحافظة والطرق الصحراوية والزراعية.

ومن المتوقع إغلاق الطرق الصحراوية، حرصًا علي أرواح المسافرين وعدم حدوث حوادث في الطرق السريعة.

مستشفيات الفيوم تستعد لاستقبال مرضى الأمراض المزمنة للرياح المحمله للأتربة

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