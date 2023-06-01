الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يشهد تخريج الدفعة الأولى من كوادر الوزارة بالأكاديمية الوطنية للتدريب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، اليوم الخميس، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب كوادر وزارة الصحة بالأكاديمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد الدور المهم للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب في تطوير ورفع كفاءة ومهارات العنصر البشري، مشيرًا إلى أن الأكاديمية استطاعت خلق فكر تدريبي متميز ومستدام، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار "عبدالغفار" إلى وضع البرامج التدريبية للمتدربين وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما يضمن تحقيق المستهدف منها، موضحاً أنه من المقرر الاستمرار في عقد برامج تدريبية دورية خلال الفترات المقبلة؛ للتوسع في تقديم التدريبات لباقي كوادر الوزارة بما يستهدف الاستثمار في العنصر البشري، والذي بدوره يضمن تطوير منظومة العمل بالقطاع الصحي.

وأضاف "عبدالغفار" أن البرنامج تضمن التدريب على محاور (المهارات الشخصية، المهارات القيادية والإدارية، إدارة المشروعات، التوعية، إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المالية)، لافتاً إلى أن البرنامج استمر لمدة 26 يوما لتخريج 80 كادرا من كوادر وزارة الصحة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير بحث سبل تطوير آليات التعاون الثنائي فيما يخص البرامج المشتركة؛ لتدريب الكوادر بوزارة الصحة، وفقاً لطبيعة العمل والدرجات الوظيفية المختلفة.

وحرص الوزير المرور على قاعات المحاضرات المخصصة لتدريب الكوادر، والتحدث للمتدربين والاستماع لما اكتسبوه من مهارات، قادرين من خلالها على تطوير ودعم منظومة العمل، لافتاً إلى أهمية وضع آليات لقياس مدى استفادة المتدربين من تلك الدورات وقدرتهم على تطبيقها على أرض الواقع.

رافق الوزير الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث.

IMG-20230601-WA0101
IMG-20230601-WA0101
IMG-20230601-WA0100
IMG-20230601-WA0100
وزير الصحة الدفعة الأولى تدريب كوادر وزارة الصحة الأكاديمية الوطنية للتدريب تأهيل الشباب مهارات العنصر البشري

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

بفستان وردى.. كيت ميدلتون تتألق فى حفل زفاف الأمير حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية