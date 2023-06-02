بعد تحذير الصحة.. ضحايا التسمم الغذائي يتحدثون

أصيب يوسف محمد، بحالة إعياء شديد وكاد أن يفقد الوعي في بضعة دقائق فقط، لتتواصل أسرته مع الإسعاف سريعًا ويتم نقله على المستشفى لإجراء التدخل اللازم وإسعافه في أسرع وقت.

وبمجرد وصوله إلى أقرب مستشفى من منزله أجرى الأطباء لـ "يوسف" غسيل معدة وبعض الإجراءات الأخرى في محاولة لإنقاذه من التسمم المؤكد، جراء تناوله وجبة الغذاء.

ويوضح يوسف أنه بعد الإفاقة سأله الأطباء عن آخر طعام تناولته والذي كان سجق وكبدة، يقول: "كنت قد اشتريتهم من أحد محال الجزارة المجمدة، ولكن من الواضح أنها كانت غير صالحة وفاسدة ولا تصلح للاستهلاك".

يضيف يوسف: "لم أكن أعلم أن كل هذا من الممكن أن يحدث بعد تناول اللحوم المصنعة، خاصةً أنه تم طهيها في المنزل، وعادة لم أتناول من مأكولات الشارع كثيرًا، ولكن تبيّن أن اللحوم نفسها غير صالحة للاستهلاك الآدمي".

تحذير الصحة

وكانت حذرت وزارة الصحة والسكان من أعراض التسمم الغذائي والتى تتمثل في اضطراب المعدة، والقيء، والإسـهال، وآلام المعدة أو تقلصاتها المؤلمة، وارتفاع درجة الحرارة والصداع.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تختلف الأعراض باختلاف سبب المرض وقد تبدأ في غضون ساعات أو بضعة أسابيع إذا شعرت بأي أعراض مرضية وطالت وزارة الصحة المواطنين بالإسراع في استشارة الطبيب.

وقررت سارة سعيد، عدم تناول مأكولات الشارع مرة أخرى لاسيما بعد حالة التسمم الأخيرة التي أُصيبت بها جراء تناولها من أحد المطاعم السريعة.

وتقول سارة، 20 عامًا، أنها انتقلت إلى أقرب مستشفى من منزلها وأجرى أطباء الطوارئ اللازم لها وسرعان ما تم تركيب المحاليل لها وذلك لإعطائها السوائل التي تحتاجها عن طريق الوريد لإنقاذها بشكل سريع.

ووصلت إلى حالة إعياء شديد بلغت حد الإغماء والغياب عن الوعي، وعلى الفور، استدعت والدة الطفلة الطبيب إلى المنزل والذي طلب منها أن تتوجه إلى أقرب مستشفى.

بحسب وزارة الصحة والسكان فإن التسمم الغذائي في الحالات الشديدة، يمكن أن يكون التسمم الغذائي مهددًا للحياة، ويعد أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعًا التي يعاني منها الناس في الصيف، ويحدث التسمم الغذائي نتيجة تناول الأطعمة الملوثة بمسببات الأمراض مثل البكتيريا الضارة أو الطفيليات، ويمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الغثيان والقيء والإسهال وتشنجات المعدة.

تسهل الظروف الدافئة والرطبة نمو مسببات الأمراض، وهذا سبب ارتفاع حالات التسمم الغذائي في الصيف، لذلك، نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد مع الطعام خلال الأشهر الدافئة.

40٪ من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية

كشفت منظمة الصحة العالمية عن إصابة 600 مليون شخص سنويًا بالأمراض نتيجة تناول طعام ملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية، يموت منهم نحو 420 ألف شخص.

وأوضحت المنظمة أن 40٪ من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية تصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، حيث يتوفى منهم 125 ألف طفل كل عام.