الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاستعدادات الأخيرة لحفل زفاف ولى عهد الأردن (فيديو)

الأمير حسين بن عبدالله
الأمير حسين بن عبدالله الثاني

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" التفاصيل الأخيرة لاستعدادات حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورجوة آل سيف.

وقالت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأردن، إنها دقائق قصيرة على استقبال الحدث الأهم للمملكة الهاشمية هذا العام، وهو زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، حيث بدأ الإغلاق في منطقة مسار الموكب من الساعة 3 ظهرًا وحتى 7 مساءً.

فيما تبدأ المراسم في قصر الزهران الواقع في وسط العاصمة عمان وسيكون هناك بث مباشر بمناسبة عقد القران، وسيكون متاحًا للجمهور متابعة هذا الحدث من خلال شاشات عرض فني في كل أرجاء الأردن.

ويتزامن مع حفل الزفاف، احتفالات في عموم الأردن والمحافظات، وهو برنامج نسقت له وزارة الثقافة ووزارة السياحة بمشاركة فنانين أردنيين موزعين في المحافظات الأردنية، وحاليًا تحدث فعاليات شعبية في خيم وضعت في جوانب الطريق احتفالًا بحفل الزفاف وتوزيع للحلوي أيضًا.

وسينطلق الموكب الملكي بعد عقد القران من قصر الزهران الواقع في منطقة جبل عمان إلى قصر الحسينية، وتبعد المسافة بالقارب نحو 10 كيلو مترات عن مكان حفل زفاف ولي العهد، وهو المسار الذي يتيح للجمهور رؤية ولي العهد والترحيب به، كما سيمر ولي العهد من عدة مناطق، وبعد ذلك سيكون هناك حفل استقبال في قصر الحسينية.

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