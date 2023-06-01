"مصر للطيران" تنضم لنظام الحجز العالمى "NDC"

نظمت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أمس، احتفالية تكريم الشركات السياحية المصرية (شركاء النجاح)، تقديرًا لمساهمتهم في نجاح الشركة وتحقيقها لمبيعات وإيرادات من بيع تذاكر رحلات مصر للطيران عبر خطوطها المنتشرة بجميع أنحاء العالم عن العام المالى 2022/ 2023.

وكرم خلال الاحتفالية جميع الجهات من قبل مصر للطيران تقديراً لهم على دعمهم المتواصل التي كان من شأنها المساهمة فى تشغيل مصر للطيران طوال العام.

وشهد الحفل قيام الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بتكريم المهندس سيف الدين بهجت، الرئيس التنفيذي لشركة ناساس ترافيل NSAS Travel لكونها من الشركات التى حققت نتائج مالية متميزة من بيع تذاكر مصر للطيران، والترويج للخطوط المتعددة لمصر للطيران، مشيداً بالدور الحيوي والمتميز الذي لعبته شركة ناساس ترافيل في نجاح نمو مبيعات الناقلة الوطنية.

من جهة أخرى، أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن انضمامها نظام الحجز الجديد NDC، وهو النظام الذي تم اعتماده من منظمة الإياتا، ويتم تطبيقه بإشراف مباشر منها بغرض إتاحة الحجز المباشر بين شركات الطيران والسياحة.

ويُعد نظام الحجز الجديد NDC أول مشروع محلي مصري في موضوع الرقمنة ومواكبة النظم العالمية المتطورة لحجز تذاكر الطيران لتوفير أفضل العروض والحجوزات المتاحة للعملاء المسافرين على شركات الطيران، بأسعار أفضل من أنظمة الحجز العالمية التقليدية.