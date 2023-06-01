مصممون محتملون لفستان زفاف خطيبة ولى العهد الأردنى

بعد شهور من الترقب، يعقد سمو ولي عهد الأردن ورجوى السيف العقدة، اليوم، في قصر زهران في عمان الأردن، واحتفظت العائلة المالكة في الأردن بتفاصيل حفل زفاف ولي عهد الأردن ورجوى السيف، لكن كل الأنظار ستتجه نحو العروس وهي تمشي في الممر.

والسؤال المُلح: من سيؤتمن على تصميم فستان زفاف رجوى السيف؟ ربما ستتبع خطى الأميرة إيمان، وترتدي فستان زفاف ديور من تصميم ماريا جراتسيا كيوري، وقد تشير إلى تراثها وتختار فستانًا مصنوعًا خصيصًا لمصمم سعودي مثل هنيدة صيرفي.

ونقدم أشهر المصممين الذين يمكنهم تصميم فستان رجوى السيف في حفل الزفاف الملكي.

محمد آشي

يعرف آشي، مصمم أزياء سعودي، بفساتينه الراقية المصممة حسب الطلب والمزينة بالتطريز الأنيق، مصمم الأزياء الراقية المقيم في بيروت لديه نظرة لفساتين الزفاف، ولديه خبرة سابقة في صنع فساتين الزفاف لزوجات الدبلوماسيين مما يجعله مرشحًا مثاليًا لإطلالة زفاف رجوى السيف.

هنيدة صيرفي

اختارت رجوى السيف فستانًا أنيقًا من تصميم السعودية هنيدة الصيرفي لحضور حفل الحناء الذي أقامته قبل الزفاف الأسبوع الماضي، فهل يمكن أن يكون تلميحًا لمن سترتدى العروس في حفل الزفاف؟.

ماريا كيوري

ماريا جراتسيا كيوري قد تعود لحضور حفل زفاف آخر في الأردن هذا العام، بعد تصميم فستان زفاف الأميرة إيمان لزفافها في فصل الربيع على جميل ألكسندر ثيرميوتيس، في مارس.

زهير مراد

يعرف المصمم اللبناني زهير مراد بفساتين الأزياء الراقية التي زينت السجادة الأحمر والممرات في حفلات الزفاف رفيعة المستوى، مثل جينيفر لوبيز وبن أفليك، فالتاريخ يجعله مرشحًا قويًا لتصميم إطلالة زفاف رجوى السيف في حفل الزفاف المقبل.

إيلي صعب

تاريخ إيلي صعب في ابتكار فساتين الزفاف لأفراد العائلة المالكة يجعله المرشح الأول لتصميم فستان زفاف رجوى السيف، إلى جانب ولعه ببلورات سواروفسكي والتطريز التفصيلي، كان إيلي صعب بلا شك سينتج ثوبًا خياليًا مثاليًا لحفل الزفاف الملكي.