عميد "زراعة عين شمس" يستعرض جهود الدولة فى تنمية سيناء

تحدث الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، عن جهود الدولة المبذولة خلال 10 سنوات قبل ثورة 30 يونيو 2014 وما حدث في قطاع الزراعة، خاصة تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأكد خلال لقائه على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، أن مصر عملت على زيادة المساحات المزروعة، خاصة أن بعض المواطنين استغلوا الانفلات الأمني ما قبل 30 يونيو لبناء المنازل على المساحات الخضراء.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أظهر اهتمامًا بالقطاع الزراعي من خلال المشروعات العملاقة التي بدأت بمشروع مستقبل مصر عندما جرى استصلاح 500 ألف فدان، ومن المتوقع له أن يستصلح مليوني فدان.

وأشار إلى أنه جرى استصلاح 300 ألف فدان في سيناء، كما أن شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي في مصر، ومن المتوقع استصلاح 16 ألف كم في هذا المشروع، وهناك مشروع توشكى الذي يعتبر من المشروعات العملاقة.

وتابع: العالم يشهد عجزا واضحا في المحاصيل الاستراتيجية، والذي لا يظهر إلا مع وجود الأزمات ومشكلات دولية وإقليمية، على غرار ما حدث في القمح بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي، كان الاتجاه الأساسي في زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل والتوسع في زراعات المحاصيل.