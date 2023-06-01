توريد 174 ألف طن قمح لصوامع أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن نجاح جهود أجهزة المحافظة في توريد 174 ألف طن و338 كجم من المستهدف لكميات القمح للموسم الحالي بإجمالي 191 ألف طن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وتسلم أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023.

ولفت اللواء أشرف عطية، إلى أنه تم توريد 131 ألف طن و558 كجم بصوامع وشون وبناكر المحافظة، فيما تم نقل 39 ألف طن و952 كجم للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى، وهو الذى توازى مع تخصيص 2828 طنا للتقاوى.

فيما أكد المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان استكملت الجهات المعنية جهودها لتوريد كميات القمح، والوصول لهذا الإنجاز، وتخطى نسب المستهدف، وهو الذي تواكب مع صدور قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل إردب تم توريده بالمواقع التخزينية بدائرة المحافظة، بواقع 8 جنيهات لكل كيلو كحافز للمزارعين الذين قاموا بتوريد الأقماح المحلية، مع تنفيذ التوجيهات المتعلقة بصرف كمية 11 ألفًا و320 طنا للمزارعين حتى الآن.

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم، أنه توازى مع جهود توريد القمح لموسم الحصاد الحالي، فيتم تشديد الرقابة التموينية، وتكثيف الحملات المكبرة للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة واستغلالها بشكل غير مشروع، ومحاسبة المتلاعبين فيها، فقد واصلت أجهزة المديرية جهودها على مدار الشهر الماضى، حيث نجحت فى مجال السيطرة على المخابز في ضبط 495 مخالفة، وفى مجال الأسواق تم ضبط 302 مخالفة، وهو الذى توازى مع ضبط 5814 مخالفة عبارة عن مضبوطات متنوعة.