"مجلس البطاركة" يعتمد كتيب اللائحة العامة لخدمة التربية المسيحية

اعتمد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، كتيب اللائحة العامة لخدمة التربية المسيحية التي قامت بصياغتها، اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية في بمصر.

ويشرح الكتيب "مفهوم التربية المسيحية، مسؤولية التعليم المسيحي، الصفات، والمهام الواجبة لخدمة التعليم المسيحي، إضافة إلى انتهاء الخدمة ويُطلب الكتيب من مكتب التعليم المسيحي، الخاص بكل إيبارشية.

وترأس مساء أمس، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، احتفال تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، وختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

جاء ذلك بمشاركة القمص جورج سليمان راعي الكنيسة، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والأب منصور البصير، كما منح غبطة البطريرك درجة المرتل لبعض شمامسة الكنيسة.

في كلمة العظة، تحدث بطريرك الأقباط الكاثوليك حول "دور السيدة العذراء في العائلة المقدسة"، مشيرًا إلى البركات، التي حصلت عليها مصر، نتيجة زيارة العائلة المقدسة لها.