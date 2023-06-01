اختناق شخص فى حريق شقة سكنية بأكتوبر

أصيب أحد الأشخاص باختناق في حريق التهم شقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق بالحي الثامن بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق بالحي الثامن بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة أحد الأشخاص باختناق جري نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.