فيلم "الطريق" في المسابقة الرسمية لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية

أعلن مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية، والذى تقام دورته الأولى فى الفترة من 15 وحتى 20 يوليو المقبل، عن اختيار الفيلم السوري "الطريق" للمخرج الكبير عبد اللطيف عبد الحميد، للمشاركة فى المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة للمهرجان.

فيلم "الطريق" يكشف عن أهمية الاعتناء بالأطفال، وكيفية كشف عن الجوانب الخفية فى قدراتهم الإبداعية، وهو من سيناريو وحوار وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد، وشارك بالسيناريو عادل محمود، إشراف عام، مراد شاهين، بطولة موفق الأحمد، غيث ضاهر، مأمون الخطيب، محمد شمّا، أحمد كنعان، رند عباس، تماضر غانم، ماجد عيسى، رباب مرهج، نبراس ملحم، عدنان عربيني، راما الزين، علاء زهر الدين، هاشم غزال، وخالد رزق.

و أكد رئيس مهرجان "السينما العربية" بشرم الشيخ، الكاتب أيمن الحكيم، على أهمية المشاركة السورية فى المهرجان الذي يعني بالسينما العربية، مضيفا أن القرارات الأخيرة بعودة سوريا لجامعة الدول العربية، تضفي حالة استقرار وأمان للشعب السوري الشقيق، بعودته لحضن الوطن العربي والدول العربية.

من جهته قال رئيس المكتب الفني للمهرجان الكاتب الصحفي سيد محمود سلام، أن المهرجان استقبل عدد كبير من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، التي سيتم المشاركة بها فى مسابقات الدورة الأولى، وسيستمر استقبال الأفلام على الموقع الرسمي للمهرجان حتى 20 من الشهر الجاري.