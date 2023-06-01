الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "الطريق" في المسابقة الرسمية لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية

بوستر
بوستر

أعلن مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية، والذى تقام دورته الأولى فى الفترة من 15 وحتى 20 يوليو المقبل، عن اختيار الفيلم السوري "الطريق" للمخرج الكبير عبد اللطيف عبد الحميد، للمشاركة فى المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة للمهرجان.

  فيلم "الطريق" يكشف عن أهمية الاعتناء بالأطفال، وكيفية كشف عن الجوانب الخفية فى قدراتهم الإبداعية، وهو من سيناريو وحوار وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد، وشارك بالسيناريو عادل محمود، إشراف عام، مراد شاهين، بطولة موفق الأحمد، غيث ضاهر، مأمون الخطيب، محمد شمّا، أحمد كنعان، رند عباس، تماضر غانم، ماجد عيسى، رباب مرهج، نبراس ملحم، عدنان عربيني، راما الزين، علاء زهر الدين، هاشم غزال، وخالد رزق.

و أكد رئيس مهرجان "السينما العربية" بشرم الشيخ، الكاتب أيمن الحكيم، على أهمية المشاركة السورية فى المهرجان الذي يعني بالسينما العربية، مضيفا أن القرارات الأخيرة بعودة سوريا لجامعة الدول العربية، تضفي حالة استقرار وأمان للشعب السوري الشقيق، بعودته لحضن الوطن العربي والدول العربية.

من جهته قال رئيس المكتب الفني للمهرجان الكاتب الصحفي سيد محمود سلام، أن المهرجان استقبل عدد كبير من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، التي سيتم المشاركة بها فى مسابقات الدورة الأولى، وسيستمر استقبال الأفلام على الموقع الرسمي للمهرجان حتى 20 من الشهر الجاري.

الاطف الاطفا الأطفال الاعتناء الاعتناء بال الإجتماع إله التابع التابعة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر.. وتوقف تام بحركة المرور (صور)

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية