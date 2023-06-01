الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

1 أغسطس.. الحكم على متهمين في قضية مواقعة أنثى بسوهاج

محكمة
محكمة

حجزت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال الشريف، جلسة محاكمة  المتهمين صاحب عمارة وزوجته بتهمة مواقعة أنثى لـ1 أغسطس، حيث أجبرا إحدى قاطنات عمارة سكنية مِلك المتهم الأول على توقيع 10 إيصالات أمانة ثم سرقاها بالإكراه، واعتدى عليها الأول جنسيا رغما عنها.

بداية أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من المدعوة "ب. ع"، يفيد بتعدي صاحب العمارة التي تسكن المجني عليها في إحدى الشقق السكنية بها، بالتعدي عليها جنسيا وسرقتها بالإكراه وإجبارها على توقيع 10 إيصالات أمانة بمساعدة زوجته.

محكمة جنايات سوهاج مواقعة أنثى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير امن سوهاج صاحب العمارة

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