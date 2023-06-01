1 أغسطس.. الحكم على متهمين في قضية مواقعة أنثى بسوهاج

حجزت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال الشريف، جلسة محاكمة المتهمين صاحب عمارة وزوجته بتهمة مواقعة أنثى لـ1 أغسطس، حيث أجبرا إحدى قاطنات عمارة سكنية مِلك المتهم الأول على توقيع 10 إيصالات أمانة ثم سرقاها بالإكراه، واعتدى عليها الأول جنسيا رغما عنها.

بداية أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من المدعوة "ب. ع"، يفيد بتعدي صاحب العمارة التي تسكن المجني عليها في إحدى الشقق السكنية بها، بالتعدي عليها جنسيا وسرقتها بالإكراه وإجبارها على توقيع 10 إيصالات أمانة بمساعدة زوجته.