الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" يعلن موعد نتيجة الإعدادية

المهندس ناصر حسن
المهندس ناصر حسن

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه لا صحة لما أُشيع عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

وأضاف حسن لـ"الدستور": “ما زلنا في عملية التصحيح، وهناك بعض المواد لم ننته من تقدير درجاتها، وبمجرد الانتهاء من التقدير داخل كراسات الإجابة، تبدأ عمليات الرصد والمراجعات ومراعاة الدقة التامة، والجودة المتناهية، كى يحصل كل طالب وطالبة علي حقوقهم الكاملة”.

وأوضح أن أعمال التصحيح والتقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022 / 2023، تتم لجميع المواد على قدم وساق، مع ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل، خلال تصحيح كراسات إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية، وتجنب الأخطاء، تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

 وتابع: وبعد المراجعات والتدقيق والرصد واستخراج الإحصاءات والأوائل يتم العرض على الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لاعتماد النتيجة، ونحتاج على الأقل 7 أيام عمل متواصلة من اليوم، علمًا بأن عدد الطلاب يتخطى 92 ألف طالب الاعدادية العامة والمهنية،  لذلك فالنتيجة ستكون اللأربعاء او الخميس القادم، وليس قبل ذلك بأي حال، مع تمنياتنا بالتوفيق الدائم ان شاء الله، ونحن جميعا نعمل لصالح الطلاب.

تعليم الغربية يعلن موعد نتيجة الإعدادية في تصريحات خاصة لـ الدستور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية إعلان نتيجة التعليم بالغربيه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الخميس القادم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تصريحات خاصة تيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني

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