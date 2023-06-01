الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: استمرار جهود الدولة في استقبال الوافدين من السودان

الوافدين من السودان
الوافدين من السودان

أكد الكاتب الصحفي، صلاح مغاوري، أن خطة الدولة لإجلاء المواطنين المصريين من السودان تمت بتعاون جميع الوزارات، فضلاً عن الأجهزة المعنية لمتابعة إعادة المصريين على الوجه الأكمل، عن طريق تقديم كل أنواع الدعم لهم.

وقال "مغاوري" خلال مداخلة هاتفية فضائية "إكسترا نيوز" إن مصر تقدمت في إعادة المصريين وإعادة الراغبين من السودانيين وبعض الجنسيات إلى أرضها، وتم تكثيف أعداد الموظفين الموجودين في المنافذ الحدودية البرية والجوية للعمل على تقديم العون للعائدين من السودان، منوهًا بتعبير مصر دائمًا بأنه لا يوجد لاجئين، وإنما مواطنين أشقاء للمصريين، موجودين داخل مصر لهم واجبات وحقوق يحظوا برعاية من الحكومة المصرية والمصريين حتى تستعيد دولهم استقرارها.

وعن جهود الدولة للرعايا والاجئين غير المصريين القادمين من السودان، أكد “مغاوري” أن ما قدمته وزارة التربية والتعليم للمصريين والسودانيين الوافدين من السودان في الالتحاق بالمدارس وتسهيل تقدمهم للامتحان خاصة وأن الامتحانات كانت على الأبواب، وأيضًا دور وزارة الصحة وتقديم الرعاية الصحية وتواجد سيارات الإسعاف في المعابر لإنقاذ المعرضين لأزمات صحية ونقلهم للمستشفيات لتلقي الرعاية الطبية لهم.

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