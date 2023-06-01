هنا كوم الشيخ سلامة.. "الدستور" تخوض رحلة البحث عن الشنط السليكون

مع حلول فصل الصيف تزايد الإقبال علي شراء حقائب السليكون متعددة الألوان، والتي اشتهرت بها منطقة كوم الشيخ سلامة بالعتبة، حيث تتوافر يها تلك النوعيات من الحقائب بأسعار مخفضة ويلجأ إليها الكثيرين هربًا من أسعار تجار الشنط المبالغ فيها.

وفي هذا الإطار، قال عمر السيد، أحد تجار الشنط في كوم الشيخ سلامة:" كنا نعاني في السنوات الماضية من حالة ركود ولكن الآن، أصبح البيع منتظم بشكل كبير خاصة مع بداية شهر مايو".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “كوم الشيخ سلامة أرخص الأماكن لبيع الشنط والتي يتراوح سعرها بين 450 إلي 1000 جنيه حسب الحجم”.

من جانبه، قال بائع الشنط محمد سعيد: “المواطنون لما يجوا يشتروا يدوروا علي الشنط السليكون تكون من الأنواع المعروفة حتي لا تتعرض للكسر خاصة التي تحتوي علي نسبة كبيرة من الفايبر مضيفًا إلي أن شنطة السفر المتوسطة تتراوح سعرها بين450 : 750جنيها، مؤكدٌا علي زيادة نسبة المواطنين علي الشنط السليكزن خاصة لأنها تتمتع بألوان مبهجة مثل الفوشيا واللموني والبينك الذي يفضلة البنات وأشكال ملونة وأن هذه الفترة موسم لشراء الشنط للذهاب إلي المصايف الداخلية والخارجي”.

أسعا شنط السفر داخل محلات الجملة بمنطقة كوم الشيخ سلامة

طقم 3 شنط سفر قماش بعجلات مقاس 20 و 24 و 28 حاليا بسعر 1,250 جنيه.

طقم 3 شنط سفر سليكون بعجلات مقاس 20 و 24 و 28 حاليا بسعر1700جنيه.

سعر طقم 5 شنط سفر سليكون ملون بعجلات مقاس 20 و 24 و 28 حاليا بـ2100جنيه.

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