الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هنا كوم الشيخ سلامة.. "الدستور" تخوض رحلة البحث عن الشنط السليكون

شنط سليكون
شنط سليكون

مع حلول فصل الصيف تزايد الإقبال علي شراء حقائب السليكون متعددة الألوان، والتي اشتهرت بها منطقة كوم الشيخ سلامة بالعتبة، حيث تتوافر يها تلك النوعيات من الحقائب بأسعار مخفضة ويلجأ إليها الكثيرين هربًا من أسعار تجار الشنط المبالغ فيها.

وفي هذا الإطار، قال عمر السيد، أحد تجار الشنط في كوم الشيخ سلامة:" كنا نعاني في السنوات الماضية من حالة ركود ولكن الآن، أصبح البيع منتظم بشكل كبير خاصة مع بداية شهر مايو".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “كوم الشيخ سلامة أرخص الأماكن لبيع الشنط والتي يتراوح سعرها بين 450 إلي 1000 جنيه حسب الحجم”.

من جانبه، قال بائع الشنط محمد سعيد: “المواطنون لما يجوا يشتروا يدوروا علي الشنط السليكون تكون من الأنواع المعروفة حتي لا تتعرض للكسر خاصة التي تحتوي علي نسبة كبيرة من الفايبر مضيفًا إلي أن شنطة السفر المتوسطة تتراوح سعرها بين450 : 750جنيها، مؤكدٌا علي زيادة نسبة المواطنين علي الشنط السليكزن خاصة لأنها تتمتع بألوان مبهجة مثل الفوشيا واللموني والبينك الذي يفضلة البنات وأشكال ملونة وأن هذه الفترة موسم لشراء الشنط للذهاب إلي المصايف الداخلية والخارجي”.

أسعا شنط السفر داخل محلات الجملة بمنطقة كوم الشيخ سلامة

 طقم 3 شنط سفر  قماش بعجلات مقاس 20 و 24 و 28 حاليا بسعر 1,250 جنيه.

طقم 3 شنط سفر سليكون بعجلات مقاس 20 و 24 و 28 حاليا بسعر1700جنيه.

سعر طقم 5 شنط سفر سليكون ملون بعجلات مقاس 20 و 24 و 28 حاليا بـ2100جنيه.

348387740_663832092251505_944231865922109976_n (1)
348387740_663832092251505_944231865922109976_n (1)
348362182_253303413946863_1165857778706194025_n
348362182_253303413946863_1165857778706194025_n
348362182_253303413946863_1165857778706194025_n
348362182_253303413946863_1165857778706194025_n
348359527_1220792898629887_3970541874012687726_n
348359527_1220792898629887_3970541874012687726_n
348359331_243722718318700_5317910333044907061_n
348359331_243722718318700_5317910333044907061_n
348387740_663832092251505_944231865922109976_n
348387740_663832092251505_944231865922109976_n
دخول الصيف درجات الحرارة دخول فصل الصيف الشنط السليكون كوم الشيخ سلامة موسم الصيف المصايف

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

توقعات تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2023 بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية