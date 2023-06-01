خسائر "جنوب الوادى للأسمنت" ترتفع 19% خلال الربع الأول من 2023

كشفت القوائم المالية لشركة جنوب الوادي للأسمنت، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 18.7% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها سجلت خسائر بلغت 37.05 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 31.2 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 338.32 مليون جنيه، مقابل 206.32 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.

وحققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، عن العام الماضي، صافي خسائر بلغ 208.74 مليون جنيه خلال 2022، مقابل خسائر بقيمة 225.45 مليون جنيه في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 873.73 مليون جنيه، مقابل 284.62 مليون جنيه في 2021.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 162.1% على أساس سنوي.