الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

9 مصابين بانقلاب ميكروباص أعلى المحور بكرداسة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

اصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص محور 26 يوليو محافظة الجيزة

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