الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

10 سنوات على ثورة يونيو.. القناة الأولى تعرض إنجازات قطاع الصحة

وزير الصحة
وزير الصحة

كشفت القناة الأولى الفضائية عن جهود الدولة المصرية في قطاع الصحة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية منذ ثورة 30 يونيو 2013.

وقالت القناة إنه بعد مرور 10 سنوات على ثورة يونيو نجحت الدولة في توفير رعاية طبية متميزة للمواطنين وتحقيق معدلات غير مسبوقة في إجراء العمليات الجراحية.

المبادرات الرئاسية الصحية

واستطاعت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تقديم خدمات الفحص والتوعية الصحية لـ34 مليونًا و724 ألفًا و866 سيدة من المستهدفات، كما جرى فحص 1.7 مليون طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان.

مشروع التأمين الصحي الشامل

أما عن التأمين الصحي فهو نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي، يقوم على التكافل الاجتماعى لتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء.

وتتولى 3 هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.

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