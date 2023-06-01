الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أكرم حسنى يدخل موسم الصيف بـ"العميل صفر" (خاص)

اكرم
اكرم

حقق الفنان أكرم حسني نجاحاً كبيراً بمسرحيته الجديدة «حتى لا يطير الدخان»، والتي يعرضها بالمملكة العربية السعودية.

وعلم «الدستور» أن أكرم حسني يجهز هذه الفترة لفيلمه الجديد «العميل صفر»، الذي وقّع عليه منذ حوالي عامين، لكنه تأجل لأكثر من مرة بسبب انشغال مخرجه محمد سامي بعدد من الأعمال الأخرى، وهو الأمر الذي جعله يعتذر عن العمل بشكل كامل ويحل بدلا منه المخرج كريم العدل.

ويعمل أكرم هذه الفترة للتحضير للعمل، قبل أن يدخل في تصويره مرة أخرى ليكون جاهزاً لموسم الصيف، لكنه ينتظر انتهاء عرض مسرحيته الجديدة بالسعودية، وبعدها يعود لاستكمال تصوير عمله الجديد.

وتدور أحداث فيلم «العميل صفر» في إطار كوميدي حول شخصية فرد أمن يحلم بأن يكون بطلاً من الأبطال الكبار أصحاب المغامرات الشهيرة مثل جيمس بوند، لكن بالطبع من خلال مواقف كوميدية حتى يوضع في موقف جديد ويثبت أنه بطل حقيقي.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنانة نيللي كريم وخالد الصاوي وسامي مغاوري وبيومي فؤاد ومحمد علاء ولبلبة وليلى عز العرب، وإخراج كريم العدل.

العميل صفر الفنانة نيللي كريم الفنان أكرم حسني العربية السعودية المخرج كريم العدل الفنانة نيللي

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