الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمعية مستثمري بدر: تعظيم الاستفادة من مجالس الأمناء ضرورة لتنمية المدن الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شدد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، على أهمية دور مجالس الأمناء في تحسين مستوى الخدمات في المدن الجديدة بالتعاون مع الأجهزة و جمعيات المستثمرين.

وأشار رئيس جمعية مستثمري بدر، خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إلى ضرورة وضع آليات للاستفادة من مجالس الأمناء في مجال تنمية الاستثمارات فى المدن الجديدة.

وأكد أن جمعيات المستثمرين تدعم بقوة مجالس الأمناء لتنفيذ خطة التنمية ومواجهة التحديات التي تواجه السكان والصناع بالمدن الجديدة، و لا سيما المحور الاقتصادي و الاجتماعي.

- اقتراح بإعداد استراتيجية لرفع كفاءة المرافق بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة 

واقترح رئيس جمعية مستثمري بدر، إعداد استراتيجية لرفع كفاءة المرافق بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة بهدف إحداث نقلة نوعية للصناعة وزيادة إنتاجية المصانع وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن أجهزة المدن تتولى الإشراف على إدارة المرافق والمنشآت العامة وتضمن جودة عملها.

وأوضح "العادلي" أن مواصفات المنتجات المطروحة في مناقصات وزارة الإسكان و الهيئات التابعة أحياناً تتناسب مع المنتجات المستوردة، مطالباً بمراجعة اشتراطات الشراء لتتوائم مع المواصفات القياسية المصرية في هذه المناقصات لتشجيع الصناعة الوطنية.

- الحكومة تحرص على تعميق الصناعة المحلية واستبدال المنتجات المستوردة بأخرى محلية

وأضاف أن الحكومة تحرص على تعميق الصناعة المحلية، واستبدال المنتجات المستوردة بأخرى محلية، مما يستلزم تكاتف باقي الجهات، على أن تضع سلماً تدريجياً يكون المنتج المحلى فى مقدمته.

ووجه رئيس جمعية مستثمري بدر، الشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ومسئولى الوزارة، للتواصل المستمر مع المستثمرين، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم وهو الأمر الذي يساعد على جذب الاستثمارات و تحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.

من ناحية أخرى، أشاد المهندس بهاء العادلي، بجهود مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مدينة بدر، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات الخدمية بالمدينة و آخرها السوق النموذجية بهدف القضاء على التجارة العشوائية و توفير السلع بأسعار مناسبة.

المدن الجديدة جمعيات المستثمرين لدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مجالس الأمناء

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية