"مصر للمعلوماتية" تنظم كونجرس "IEEE" بمشاركة خبراء دوليين في أغسطس

6/1/2023 11:39:38 AM

الخميس 01/يونيو/2023 - 11:39 ص 6/1/2023 11:39:38 AM

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، استضافة كونجرس (IEEE) لشمال إفريقيا السنوي للطلاب والمهنيين الشباب التابع للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، وذلك بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال شهر أغسطس المقبل.

جاء ذلك برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنظيمه بالاشتراك مع الفرع المصري لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وبحضور واسع من أكاديميين وباحثين وطلاب مصريين ودوليين، حيث ينعقد هذا المؤتمر لأول مرة في مصر منذ تأسيس جمعية الـ (IEEE) بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1963.

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إلى أن الكونجرس يستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير الحلول الخاصة بالتحديات المستقبلية في القطاع التكنولوجي والصناعي، وذلك تماشياً مع أجندة الجامعة وتوجهات الجمهورية الجديدة. وأضافت:" يسعدنا الفوز باستضافة هذا الكونجرس والذي يعتبر واحداً من أهم وأكبر المؤتمرات العالمية في مجال الهندسة والحاسبات لشباب المهندسين، وذلك للمرة الأولى في مصر".

وأشارت الدكتورة ريم بهجت، إلى أن كونجرس (IEEE) الذي ستجري فاعلياته على مدار 3 أيام سوف يكون منصة يجتمع فيها الخبراء والأكاديميون المتخصصون في علوم الهندسة والحاسبات وطلاب هذه البرامج من دول مختلفة لمناقشة أحدث البحوث والتطورات التقنية التي تهم المجتمعات الصناعية والتكنولوجية والأكاديمية، مما يجعلنا حريصون على تقديم الدعوة للطلبة والأكاديميين من جميع المؤسسات الجامعية، للاستفادة من المستجدات والخبرات والمعارف التي تفرضها المستجدات.

وقال الدكتور محمد إسماعيل أستاذ الفيزياء والرياضيات الهندسية بجامعة مصر للمعلوماتية، إن هذا المؤتمر التي سوف تستضيفه الجامعة في شهر أغسطس المقبل تحت عنوان North Africa Students and Young Professionals سوف يساهم في الارتباط الوثيق للشباب مع قطاعات العمل والصناعة وتعزيز المهارات البحثية لهم مع تطوير قدراتهم على الابتكار في الأفكار، وهو ما يدعم القدرة على إعداد جيل يتعامل مع المستقبل من خلال الاعتماد على التكنولوجيا للحديثة.

وأضاف "فاز العرض الذي قدمته جامعة مصر للمعلوماتية بالسباق الدولي الذي ضم العديد من الجامعات الرائدة لتنظيم واستضافة NASYP هذا المؤتمر الهام، وذلك انطلاقا من أهمية المكانة المرموقة التي تحظى بها جامعة مصر للمعلوماتية، كونها أول جامعة تخصصية في علوم هندسة الاتصالات والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط، وتركيزها المتواصل على دعم مساعي دفع عجلة الابتكار في المجال ذات الصلة".

وتعد جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات Institute of Electrical and Electronics Engineers، Inc واختصارها آي تريبل إي IEEE تلفظ (Eye-triple-E)، وهي جمعية محترفة في العلوم التقنية والهندسة وتضم في عضويتها أكثر من 365.000 عضو موزعين في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الالكترونيات وعلوم الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.