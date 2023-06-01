مورينيو يهاجم حكم مباراة روما وإشبيلية: هزيمة غير عادلة

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن هزيمة فريقه أمام إشبيلية الإسباني وضياع لقب الدوري الأوروبي، حيث ألقى اللوم على حكم اللقاء.

وكان فريق روما قد خسر أمام إشبيلية بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "بوشكتاش أرينا" في تركيا، في نهائي الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وكان النجم الأرجنتيني باولو ديبالا قد سجل هدف روما الأول في الدقيقة 34، قبل أن يُدرك جيانلوكا مانشيني هدف التعادل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

وبناءً عليه، توّج فريق إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023، وذلك للمرة السابعة في تاريخ النادي.

ونشرت شبكة "سكاي سبورت" العالمية، تصريحات مورينيو، قائلًا: "بالتأكيد نشعر بالحزن والإحباط بعد ضياع لقب الدوري الأوروبي، ولكنها كانت هزيمة غير عادلة".

وتابع: "لقد قلت سابقًا قبل خوض اللقاء، إما المغادرة مع الكأس أو نغادر موتى، ونحن الآن ميتون جسديًا وذهنيًا".

وأوضح: "نحن أموات لأننا نعتقد أنها هزيمة غير مستحقة، بسبب الكثير من الحوادث القابلة للنقاش، لذلك نحن متعبون ولكننا فخورون بما قدمناه".

وواصل: "أقول دائمًا إنه يمكنك خسارة مباراة كرة قدم، لكن لا يمكنك أبدًا أن تخسر كرامتك أو احترافك، لقد فزت بخمس نهائيات أوروبية، وخسرت هذا، ولكنني فخورًا بما وصلنا إليه".

ووجه مورينيو النقد للحكم الإنجليزي أنتوني تيلور، قائلًا: "لقد كانت مباراة قوية ولكنها كانت مع حكم بدا إسبانيًا، كانت هناك بطاقات صفراء طوال الوقت".

وعن بكاء ديبالا بعد الهزيمة واستبداله بسبب تأثره بالإصابة، أجاب مورينيو: "نحن نهتم بالقميص، ونأخذ الأمور على محمل الجد، ونسعى لتقديم كل ما لدينا في أرض الملعب، ولكل شخص طريقة مختلفة عن الآخر في التعبير عن مشاعره، كما قلت نحن ميتين ومتعبين من الشعور بالظلم".

وعن مستقبله خلال الفترة المقبلة سواء مع روما أو مع فريق آخر، أكد مورينيو: "أنا ذاهب في إجازة يوم الاثنين، إذا كان هناك متسع من الوقت سنناقش الأمر، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف أذهب في إجازة وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

واختتم مورينيو تصريحاته، قائلًا: "أعتقد أنني يجب أن أقاتل من أجل هؤلاء الفتيان، ولدي عام متبقي في عقدي، ولكن ذلك لا يعني أنني سأبقى، دعونا ننتظر ما سيحدث".