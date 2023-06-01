الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ياسين بونو يعلّق على فوزه بجائزة رجل المباراة وتتويج إشبيلية بـ"اليوروباليج"

ياسين بونو
ياسين بونو

علّق النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني، على فوز فريقه وتتويجه بلقب الدوري الأوروبي لموسم 2022 - 2023.

وكان فريق إشبيلية قد نجح في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، بعدما تغلب على روما الإيطالي بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "بوشكتاش أرينا" في تركيا.

وكان النجم الأرجنتيني باولو ديبالا قد سجل هدف روما الأول في الدقيقة 34، قبل أن يُدرك جيانلوكا مانشيني هدف التعادل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

ياسين بونو يعلّق على تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات ياسين بونو عقب اللقاء، قائلًا:"مبروك للجميع ولفريق إشبيلية".

وأضاف:"سعيد للغاية بهذا الفوز الثمين، لقد كان هذا العام مليئًا بالمشاعر الجيدة، سواء مع إشبيلية أو مع منتخب المغرب في كأس العالم"، متابعًا:"كنت واثقًا في أن زملائي سيسجلون، هذا أول شيء، وفريق روما كان خِصمًا عنيدًا وقويًا".

وواصل:"ركلات الترجيح صعبة وتأمل في التصدي لواحدة على الأقل، ولكن عندما تثق أن فريقك مستعد للتسجيل، تخوض ركلات الترجيح بقدر كبير من الهدوء".

واستطرد:"أتذكر الأشخاص الذين دعموني دائمًا وعائلتي وزملائي وأصدقائي وأوجه لهم الشكر جميعًا، هذا الموسم كان مُثيرًا للغاية".

وتألق ياسين بونو، صاحب الـ32 عامًا، بشكل كبير مع إشبيلية أمام روما، ليتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة.

وساهم ياسين بونو في تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخ النادي.

ياسين بونو بونو اشبيلية الدوري الاوروبي روما

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