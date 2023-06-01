قائمة أسعار أعلاف الدواجن والماشية اليوم الخميس في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الخميس استقرارا في الأسواق حيث، سجل سعر طن الذرة ”أرجنينى“ 14200 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلي” 14200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“ 12000 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة محلي ”حورس” 2500 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

وبلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 14900 جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد : 40300 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%- 37000 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلي-38000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات “مستورد” 36900 جنيه ارضه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات ”محلي” 36500جنيه ”أرضه”، بينما بلغ سعر طن صويا هاي فات 43% ”مستورد” 28600 جنيه ”أرضه”، كما بلغ سعر طن صويا هاي فات 43% ”محلي” 23800 جنيه ”أرضه”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36%-28000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ”مستورد” 49000 جنيه، فيما سجل جيلوتين ”محلي” 48700 جنيه، وسجل سعر طن ردة بران محلي 10800 جنيه، فيما سجل سعر طن النخالة الخشنة 11700 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد” 250 جنيها.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس

وسجل طن أعلاف بادى 26000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25700 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهى 25400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 25200 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 21700 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 21500جنيه.وسجل سعر طن بياض 16% بـ21500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ21000 جنيه.