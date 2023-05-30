أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 30 مايو

شهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا وبشكل يومي، حيث سجل التراجع 500 جنيها في الطن في بعض الأنواع، حيث تنعكس أسعار الأعلاف على أسعار الدواجن في الأسواق.

وتقدم الدستور في نشرتها علي مدار اليوم أسعار أعلاف الدواجن في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

سجلت أسعار الذرة الصفراء البرازيل والأرجنيتي اليوم الثلاثاء 30 مايو نفس أسعار أمس لتسجل 14500 جنيها للطن صب أرضه

سجلت أسعار ذرة صفراء (أوكراني، صربي، بلغاري، أمريكي) اليوم الثلاثاء 30 مايو نفس أسعار أمس لتسجل 12500 جنيها للطن.

أسعار فول الصويا اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

قدرات أسعار فول صويا 44 % 35000 جنيها للطن صب أرضه.

صويا 46 % (محلي) 37000 جنيها للطن صب أرضه.

قدرات أسعارصويا 46% (مستورده) 37000 جنيها للطن صب أرضه.

قدرات أسعارردة ( نخالة ) 11000 جنيها للطن صب أرضه.

قدرات أسعارزيت صويا منزوع 51000 جنيها للطن صب أرضه.

قدرات أسعار زيت صويا مكرر 52000 جنيها للطن صب أرضه.

قدرات أسعار بذرة فول الصويا 35000 جنيها للطن صب أرضه.

قدرات أسعار كسب عباد 36% 18000 جنيها للطن صب أرضه.

قدرات أسعاردي دي جي إس 27% 24000 جنيها للطن صب أرضه.

قدرات أسعار جيلوتين مستورد 60% 49000 جنيها للطن صب أرضه.

قدرات أسعارقشر فول الصويا 10750 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار مدخلات إنتاج الأعلاف اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

أسعار مونو كالسيوم 42000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعار داي كالسيوم 34000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعاركولين كلورايد 52000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارلايسين 83000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارميثيونين 120000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارثريونين 73000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعاربيكربونات الصوديوم 28000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارمسحوق سمك إماراتي 60% 60000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارمسحوق اللحم 55% 29000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارمسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) 14000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارمسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 12000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارمسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) 35000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارمسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) 27000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارمسحوق سمك محلي 50% 27000 جنيها للطن معبأ أرضه.