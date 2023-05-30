الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 30 مايو

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا وبشكل يومي، حيث سجل التراجع 500 جنيها في الطن في بعض الأنواع، حيث تنعكس أسعار الأعلاف على أسعار الدواجن في الأسواق.

وتقدم الدستور في نشرتها علي مدار اليوم أسعار أعلاف الدواجن في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 

سجلت أسعار الذرة الصفراء البرازيل والأرجنيتي اليوم الثلاثاء 30 مايو نفس أسعار أمس  لتسجل 14500 جنيها للطن صب أرضه

سجلت أسعار ذرة صفراء (أوكراني، صربي، بلغاري، أمريكي) اليوم الثلاثاء 30 مايو نفس أسعار أمس  لتسجل 12500 جنيها للطن.

أسعار فول الصويا اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 

قدرات أسعار فول صويا 44 % 35000 جنيها للطن صب أرضه.

صويا 46 % (محلي) 37000 جنيها للطن صب  أرضه.

قدرات أسعارصويا 46% (مستورده) 37000 جنيها للطن صب  أرضه.

قدرات أسعارردة ( نخالة ) 11000 جنيها للطن صب  أرضه.

قدرات أسعارزيت صويا منزوع 51000 جنيها للطن صب  أرضه.

قدرات أسعار زيت صويا مكرر 52000 جنيها للطن صب  أرضه.

قدرات أسعار بذرة فول الصويا 35000 جنيها للطن صب  أرضه.

قدرات أسعار كسب عباد 36% 18000 جنيها للطن صب  أرضه.

قدرات أسعاردي دي جي إس 27% 24000 جنيها للطن صب  أرضه.

قدرات أسعار جيلوتين مستورد 60% 49000 جنيها للطن صب  أرضه.

قدرات أسعارقشر فول الصويا 10750 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى بورصة الدواجن

رئيس قطاع الثروة الحيوانية: الدولة سيطرت على أزمة الأعلاف

أسعار مدخلات إنتاج الأعلاف اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 

أسعار مونو كالسيوم 42000 جنيها للطن معبأ  أرضه.

أسعار داي كالسيوم 34000 جنيها للطن معبأ  أرضه.

أسعاركولين كلورايد 52000 جنيها للطن معبأ  أرضه.

أسعارلايسين 83000 جنيها للطن معبأ  أرضه.

أسعارميثيونين 120000 جنيها للطن معبأ  أرضه.

أسعارثريونين 73000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعاربيكربونات الصوديوم 28000 جنيها للطن معبأ  أرضه.

أسعارمسحوق سمك إماراتي 60% 60000 جنيها للطن معبأ  أرضه.

أسعارمسحوق اللحم 55% 29000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارمسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) 14000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارمسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 12000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارمسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) 35000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارمسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) 27000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعارمسحوق سمك محلي 50% 27000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعار فول صويا أسعارصويا 46 أسعار ذرة صفراء اسعار الدواجن تراجع ملحوظ أسعار زيت صويا أسعار بذرة فول الصويا

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