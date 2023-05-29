رئيس قطاع الثروة الحيوانية: الدولة سيطرت على أزمة الأعلاف

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدواجن في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة اتخذت قرارات ساهمت في توفير وتخفيض أسعار مدخلات أعلاف الدواجن، مشيرًا إلى أنه كان هناك متابعة يومية من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصري، من خلال زيادة الإفراجات الجمركية خاصة في الفترة الأخيرة لأعلاف الدواجن.

وأوضح سليمان في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن هناك عددًا كبيرًا من الإجراءات التي تمت من خلال تشكيل لجان من وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك والجمارك المصرية، لتتبع الكميات التي يتم الأفراج عنها من قبل وزارة الزراعة للتأكد من وصولها إلى مستحقيها، خاصة صغار المربين حيث إنهم يمثلون الأغلبية الكبرى في القطاع.

وأضاف طارق سليمان أن الدولة قامت أيضاً بتفعيل قرار الزراعة التعاقدية لمدخلات أعلاف الدواجن لـ (الذرة الصفراء وفول الصويا)، وذلك لتشجيع الفلاح على زيادة الرقعة الزراعية من تلك المحاصيل، مشيراً إلى أن الدولة قامت أيضاً بعمل فريق من العلماء في معهد البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باستباط أصناف جديدة من الذرة الصفراء لزراعتها في المناطق الصحراوية التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى استخدامها القليل للمياه، وأن تلك الأصناف تنتج كميات كبيرة من الذرة الصفراء عن الأنواع المعتادة.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قامت برفع كفاءة وتحسين تقاوي الأعلاف، من خلال إعطاء إنتاجية أكثر، حيث تم اكتشاف أنواع جديدة خلال الفترة الماضية والتي ستساهم في الحد من الفجوة في استيراد الكميات التي يتم استيرادها من خامات الأعلاف من الخارج، لافتًا إلى أن أعلاف الدواجن تمثل 75% من جملة المصروفات في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة لإخراج المنتج النهائي.

وأضاف سليمان إلي أن قامت الدولة المصرية بدعم المزارعين في تحسين جودة المحاصيل الزراعية وزيادة الإنتاجية الزراعية، وذلك عن طريق توفير التدريب والمعدات الزراعية الحديثة والأسمدة والمبيدات الزراعية والمياه اللازمة للزراعة، مشيراً تعزيز البحث والتطوير في مجال الزراعة والتكنولوجيا الزراعية، وذلك بهدف تحسين جودة المحاصيل الزراعية وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة الأعلاف، بإضافة إلي تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الزراعية التي تستخدم كخامات للأعلاف، وذلك عن طريق توفير الدعم المالي والإعلامي والتوعوي.

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنية في وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي أن وزارة التموين قامت باستيراد كميات من الذرة الصفراء، وذلك لتوفير خامات الأعلاف، بالإضافة إلى طرحها في بورصة السلع بأسعار مخفضة، حيث كانت تلك الكميات سببًا في ضبط الأسواق ومنع تلاعب التجار.