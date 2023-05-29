"الزراعة": الإفراج عن 254 ألف طن أعلاف قيمتها 115 مليون دولار

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن الأعلاف في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 19/5/2023 حتى 25/5/2023 تم الإفراج عن 254 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 115 مليون دولار.

وأوضح أن الإفراج شمل 221 ألف طن من الذرة بحوالي 80 مليون دولار وحوالي 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 25 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 10 ملايين دولار.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 25 مايو2023) 5.2 ملايين طن منهم 3.9 ملايين طن ذرة، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.5 مليار دولار.