الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

من ضمنها "حمى القش".. أمراض منتشرة في فصل الصيف

الجيوب الانفية
الجيوب الانفية

شهدت المحافظات في الساعات الأخيرة تغيرات مناخية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من البلاد قد تصل للعاصفة على غرب البلاد.

حذّرت الأرصاد الجوية من توقعات حالة طقس الذي يشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة على القاهرة الكبرى نهارًا، و42 على المناطق الجنوبية للبلاد.

وتجنياً للأمراض الصيف أو الشعور بضيق التنفس، يرصد “الدستور” في السطور التالية كيف تحمي نفسك من أمراض فصل الصيف لحمايه أسرتك من العدوي، وفقاً لموقع “icliniq”.

أمراض منتشرة في فصل الصيف والوقايه العلاجيه

لتحمي نفسك وأسرتك من أمراض فصل الصيف عليك تجنب الطقس الحار، أيضًا من عديد الكائنات الحية المسببة للعدوى، وفى السطور القادمة سنوضح الأمراض.

حمى القش:

حمى القش هي عدوى تسبب حساسية شائعة في الصيف،  قد تصاب بحمى القش إذا كان جسمك غير قادر على محاربة العدوى ويعاني حاملها من العطس المستمر وانسداد الأنف.

الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة:

يتسبب الطقس الحار في حدوث طفح جلدي أو احمرار على الجلد بسبب الملابس التي نرتديها أو بسبب الاحتكاك.

تسمم غذائي:

التسمم الغذائي هو الأكثر شيوعًا خلال فصل الصيف، يحدث التسمم الغذائي عندما نستهلك طعامًا فاسدًا أو ملوثًا أو غير صحي، يجعل طقس الصيف الحار عملية تلوث الطعام أسرع.

كيف تحمي نفسك من امراض فصل الصيف

1 - يجب البقاء في المنزل أو النزول للضرورى القصوى؛ لأن تعرض المرضى للهواء يمكن أن تسبب لهم ضيق في التنفس.

2 - مع تغيرات درجات الحرارة وحالة الطقس، لا تنسى إغلاق جميع نوافذ وأبوب المنزل، لمنع دخول الأتربة والهواء.

3 - حاول قدر المستطاع الابتعاد عن مسببات الحساسية كالغبار وأماكن تفتح الزهور، وبعض أنواع العطور.

4 - ارتدي الملابس القطنية البيضاء والقبعة لتحميك من اشاعة الشمس الضارة ولا تنس شرب المياه بالكميه المعقوله.

5 - قم بإغلاق نوافذ السيارة وتشغيل فلتر الهواء لتنقية الهواء من الأتربة وتجنب التعرض للهواء الساخن.

6 - إذا كنت من مرضى الجيوب الأنفيه تجنب وضع الروائح عالية التركيز بكثرة، حيث رائحته تزيد من تهيج الأنف.

فصل الصيف الصيف الطقس الحرارة حمي القش

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