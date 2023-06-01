الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، "فيديوجراف" عن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:ـ 

ـ 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
ـ 26.4% من استثمارات الخطة يساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 15%.
ـ تضم مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي 527 مشروعًا.
ـ رفع كفاءة البنية التحتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت.
ـ توفير ألف شاشة ذكية وتطوير التدريب المهني بـ756 مدرسة.
ـ تطوير البنية التحتية في 150 مدرسة تتوافق ومعايير الجودة.
ـ استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية وتطوير نحو 68 مستشفى.
ـ تطوير 55 وحدة رعاية أولية في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل.

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