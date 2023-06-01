"إكسترا نيوز" تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، "فيديوجراف" عن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:ـ

ـ 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

ـ 26.4% من استثمارات الخطة يساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 15%.

ـ تضم مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي 527 مشروعًا.

ـ رفع كفاءة البنية التحتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت.

ـ توفير ألف شاشة ذكية وتطوير التدريب المهني بـ756 مدرسة.

ـ تطوير البنية التحتية في 150 مدرسة تتوافق ومعايير الجودة.

ـ استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية وتطوير نحو 68 مستشفى.

ـ تطوير 55 وحدة رعاية أولية في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل.