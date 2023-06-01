حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بالبساتين

قررت نيابة البساتين حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بنطاق دائرة القسم، مما أسفر عن إصابة طفل بطلق ناري، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين وسقوط مصاب بدائرة قسم شرطة البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية ركن كاوتش سيارة أمام محل بالعقار، مما أسفر عن إصابة طفل بطلق ناري، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم لاستجوابهم والوقوف على ملابسات الواقعة.