الانتعاش الاقتصادى فى الصين يفقد قوته بسبب تراجع نشاط المصانع

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن الانتعاش الاقتصادي في الصين يفقد قوته بسبب تراجع نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أضعف مستوياته منذ إنهاء سياسة الإغلاق.

وانخفض نشاط المصانع في الصين إلى أضعف مستوياته منذ أن أنهت البلاد سياسة صفر كوفيد في ديسمبر، حيث يستمر انتعاشها الاقتصادي في فقدان قوته.

وأشارت الشبكة إلى بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين التي أفادت بأن المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 48.8 من 49.2 في أبريل، وهو أدنى مستوى له مشيرة إلى أن هذا الانكماش يعد الثاني في خمسة أشهر وأقل من حاجز 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير التصنيعي، والذي يقيس مستوى نشاط قطاعي الخدمات والبناء، إلى 54.5 في مايو من 56.4 في أبريل، وهو أيضًا أضعف مستوى في أربعة أشهر.

وتراجعت الأسواق الآسيوية بعد صدور بيانات مايو، حتى مع اتفاق مبدئي بوساطة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الديون الأمريكية، مما أزال عقبة رئيسية، وانخفض مؤشر بورصة هونج كونج بأكبر قدر بين الأسواق الإقليمية يوم الأربعاء، ويستعد لدخول منطقة السوق الهابطة، والتي يتم تعريفها على أنها انخفاض بنسبة 20 ٪ على الأقل من ذروة حديثة.

وقال التقرير، إن بكين ألغت معظم قيودها المتعلقة بالوباء في وقت مبكر من ذلك الشهر، منهية فعليًا سياسة عدم انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة ثلاث سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي، الذي يقيس المعنويات في قطاعي الخدمات والبناء ، إلى 54.5 في مايو من 56.4 في أبريل ، وهو أيضًا أضعف مستوى في أربعة أشهر.

قال زهيوي تشانج، كبير الاقتصاديين:"إن الانتعاش الاقتصادي يواجه تحديات، ضعف الطلب المحلي مؤخرًا ويرجع ذلك جزئيًا إلى سوق العقارات البارد والموجة الثانية من كوفيد، حيب لا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم في خضم انكماش تاريخي في سوق العقارات، تستعد البلاد أيضًا لموجة جديدة من فيروس كورونا.

و توقع تشونج نانشان، عالم الأوبئة الصيني البارز، أن تصل الموجة الثانية الحالية من عدوى كوفيد إلى ذروتها في نهاية يونيو مع إصابة حوالي 65 مليون شخص أسبوعيًا، وقال الأطباء في بكين لوسائل الإعلام الحكومية إن نسبة المضاعفات الخطيرة منخفضة، وكذلك معدل الاستشفاء.

وقالت تشانج إن الطلب الخارجي على السلع الصينية لا يدعم الانتعاش الاقتصادي، حيث تواجه الولايات المتحدة خطر الركود. أظهرت البيانات الأخيرة أن صادرات الصين نمت بنسبة 8.5٪ في أبريل، بانخفاض حاد من 14.8٪ في مارس، مما يشير إلى تباطؤ الطلب العالمي.

وقال التقرير، إن أسهم هونج كونج تراجعت استجابة لبيانات التصنيع والخدمات في الصين، وانخفض مؤشر هانج سنج بنسبة 2.4٪ إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، إنه منخفض حاليًا بأكثر من 20٪ من ذروته في 27 يناير الماضي.

وشهد الاقتصاد الصيني موجة أولية من النشاط في أعقاب الرفع المفاجئ للقيود الوبائية العام الماضي، في الربع الأول من هذا العام، توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5٪ عن العام الماضي، متجاوزًا تقديرات النمو البالغة 4٪.

واوضح التقرير، جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار لشهر أبريل دون توقعات الاقتصاديين، تقلص مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي بشكل غير متوقع الشهر الماضي، ليقطع سلسلة من التوسع استمرت ثلاثة أشهر في القطاع، كما بدأ النشاط في صناعة الخدمات في التهدئة في أبريل.

وزاد الانكماش حيث تحركت أسعار المستهلكين بالكاد خلال الأشهر القليلة الماضية مصدر قلق كبير آخر هو معدل البطالة المرتفع بين الشباب، والذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 20.4٪ في أبريل.

وانكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين بشكل أسرع من المتوقع في مايو، وانخفض إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، مما أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني على الرغم من الآمال في انتعاش ما بعد الإغلاق.

ويخرج الاقتصاد الصيني من إغلاق استمر ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، وتزيد مؤشرات مديري المشتريات وغيرها من البيانات الاقتصادية لشهر أبريل الدلائل على أن الانتعاش الذي حدث عقب فتح الاقتصاد يفقد قوته الدافعة.