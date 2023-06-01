الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة على المراجعات النهائية لحياة كريمة بكفر الشيخ

المراجعات النهائية
المراجعات النهائية لطلاب وطالبات الثانوية العامة

شهدت 13 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً من طلاب الثانوية العامة لمتابعة المراجعات النهائية التي أعلنت عنها مؤسسة حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أبناءه الطلاب بالتوجه للمدارس التي جرى الإعلان عنها والتسجيل لحضور المراجعات، للاستفادة منها.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قاعات الشهيد رياض الثانوية بنين، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والتي شهدت وجود عدد كبير من الطالبات، كما توافد الطلاب والطالبات على 13 مدرسة بـ 13 إدارة تعليمية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القوافل التعليمية تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مجانية وتدريب الطلاب على أجواء الامتحانات من خلال تدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي تم إعدادها بمعرفة نخبة من أفضل الخبراء في الوزارة.

وناشد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب والطالبات، المشاركة في الحضور للمدارس المجهزة بقاعات، للاستفادة من هذا المشروع القومي للقوافل التعليمية المجانية، وما تفرزه من جو علمي أكاديمي راق، وبيئة تعليمية مناسبة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى وتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات وظهور المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف.

طلاب طالبات كفر الشيخ التعليم ثانوية عامة

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