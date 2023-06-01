الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 1 يونيو 2023 وأسعار العملات الأجنبية

سعر اليورو
سعر اليورو

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ شهور.

وكان سعر جميع العملات الأجنبية والعربية قد شهد ارتفاعا لأكثر من مرة مقابل الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تعويم الجنيه وخفض قيمة مقابل العملات للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر اليورو اليوم الخميس 1 يونيو 2023 وأسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم 

  • سجل سعر اليورو على شاشات البنك المركزي المصري 32.9303 جنيه للشراء، و33.0455 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 32.77 جنيه للشراء، 33.12 للبيع.
  • وسجل سعر اليورو في  بنك مصر: 32.77 جنيه للشراء، 33.12 للبيع.

شينخوا: مصر تسعى لتأمين الدولار وتنويع العملات التجارية

أسعار العملات الرقمية تواصل الهبوط اليوم الأربعاء

سعر الجنيه الاسترليني 

بلغ سعر الجنيه السترلينى على شاشات البنك المركزي المصري 38.1365 جنيه للشراء، و38.2679 جنيه للبيع، وفي بنك مصر: 37.97 جنيه للشراء، 38.33 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 37.97 جنيه للشراء، 38.33 للبيع، وفي بنك الكويت الوطني: 38.09 جنيه للشراء، 38.45 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.36 جنيه للشراء، 100.35 للبيع ، بنك مصر: 99.34 جنيه للشراء، 100.35 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع ، وفي بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء،8.39 للبيع، بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.

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التخطيط القومي يناقش "أسعار الغذاء والفقر والأنظمة الغذائية"

اليورو العملات الاجنبية الجنيه الاسترليني الدينار الكويتي الريال السعودي

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