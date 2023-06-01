استقر سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ شهور.

وكان سعر جميع العملات الأجنبية والعربية قد شهد ارتفاعا لأكثر من مرة مقابل الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تعويم الجنيه وخفض قيمة مقابل العملات للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر اليورو اليوم الخميس 1 يونيو 2023 وأسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو على شاشات البنك المركزي المصري 32.9303 جنيه للشراء، و33.0455 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 32.77 جنيه للشراء، 33.12 للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك مصر: 32.77 جنيه للشراء، 33.12 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

بلغ سعر الجنيه السترلينى على شاشات البنك المركزي المصري 38.1365 جنيه للشراء، و38.2679 جنيه للبيع، وفي بنك مصر: 37.97 جنيه للشراء، 38.33 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 37.97 جنيه للشراء، 38.33 للبيع، وفي بنك الكويت الوطني: 38.09 جنيه للشراء، 38.45 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.36 جنيه للشراء، 100.35 للبيع ، بنك مصر: 99.34 جنيه للشراء، 100.35 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع ، وفي بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء،8.39 للبيع، بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.