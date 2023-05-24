الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار العملات الرقمية تواصل الهبوط اليوم الأربعاء

العملات الرقمية
العملات الرقمية

استمرت أسعار العملات الرقمية، في الهبوط خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجع  بنسبة 0.14%، ليصل إلى 26.796.7 ألف دولار، كما تراجع  سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.65% دولار مسجلا 1.826.76 دولار، وتراجعت سعر عملة "كاردانو" بنسبة 1.80%، ليسجل 0.3649 دولار.

وتراجعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 67. 1%؛ ليسجل 580. 19 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين"تراجع بنحو 2.88%، ليصل إلى مستويات 0.071332 دولار، وتراجعت  عملة "شيبا" بنسبة 1.80% إلى مستويات 0.0871 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 2.89% إلى مستويات قرب 14.43 دولار.

واتراجعت سعر عملة "تيرا" بنسبة 89. 00% إلى مستويات 0.00883 دولار،وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 16. 3% إلى مستويات 0373 .1 دولار. 

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية بيتكوين إيثريوم كاردانو دوج كوين العقود الذكية العملات الرقمية

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يتوجه إلى جنيف فى مهمة للتشاور مع عدد من الهيئات الأممية

رياح وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

دراسة: انخفاض سريع في نصف أنواع الكائنات الحية على الأرض

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 فى البنوك

"فاينانشال تايمز": مخاوف صينية من تشديد اليابان القيود على صناعة الرقائق

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى