أسعار العملات الرقمية تواصل الهبوط اليوم الأربعاء

استمرت أسعار العملات الرقمية، في الهبوط خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجع بنسبة 0.14%، ليصل إلى 26.796.7 ألف دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.65% دولار مسجلا 1.826.76 دولار، وتراجعت سعر عملة "كاردانو" بنسبة 1.80%، ليسجل 0.3649 دولار.

وتراجعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 67. 1%؛ ليسجل 580. 19 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين"تراجع بنحو 2.88%، ليصل إلى مستويات 0.071332 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 1.80% إلى مستويات 0.0871 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 2.89% إلى مستويات قرب 14.43 دولار.

واتراجعت سعر عملة "تيرا" بنسبة 89. 00% إلى مستويات 0.00883 دولار،وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 16. 3% إلى مستويات 0373 .1 دولار.