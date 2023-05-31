أبراهام وديبالا يقودان هجوم روما أمام إشبيلية بنهائي الدوري الأوروبي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره إشبيلية الإسباني في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي.

ويلتقي روما نظيره إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

ويغيب عن روما في مباراة اليوم الألباني ماراش كومبولا.

وجاء تشكيل روما على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

الدفاع: روجر إبانيز، مانشيني، كريس سمولينج.

وسط الملعب: ليوناردو سبينازولا، بريان كريستانت، نيمانيا ماتيتش، زكي سيليك.

الهجوم: لورينزو بيليجريني، تامي أبراهام، باولو ديبالا.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: بيترو بوير، ميلي سيفلار، أندريا بيلوتي، إدواردو بوفي، مادي كامارا، ستيفان الشعراوي، ريك كارسدروب، دييجو لورينتي، بنيامين تاهيروفيتش، كريستيان فولباتو، جورجينو فينالدوم، نيكولاس زاليوسكي.

ويسعى فريق روما لتحقيق اللقب الأوروبي الثاني له في تاريخه تحت قيادة جوزيه مورينيو، الذي نجح في منح الفريق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي لمواصلة تحقيق الألقاب وزيادة حافز الفريق للمنافسة على لقب الدوري في الموسم المقبل، فيما يتطلع فريق إشبيلية لخطف البطولة وزيادة عدد ألقابه في الدوري الأوروبي ومواصلة الابتعاد بصدارة الأندية الفائزة باللقب.

وبشكل خاص، يطمح جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، لتحقيق اللقب ليصبح أول مدرب في تاريخ كرة القدم يحقق كل الألقاب الأوروبية.