الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبراهام وديبالا يقودان هجوم روما أمام إشبيلية بنهائي الدوري الأوروبي

أبراهام وديبالا
أبراهام وديبالا

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره إشبيلية الإسباني في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي.

ويلتقي روما نظيره إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

ويغيب عن روما في مباراة اليوم الألباني ماراش كومبولا.

وجاء تشكيل روما على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

الدفاع: روجر إبانيز، مانشيني، كريس سمولينج.

وسط الملعب: ليوناردو سبينازولا، بريان كريستانت، نيمانيا ماتيتش، زكي سيليك.

الهجوم: لورينزو بيليجريني، تامي أبراهام، باولو ديبالا.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: بيترو بوير، ميلي سيفلار، أندريا بيلوتي، إدواردو بوفي، مادي كامارا، ستيفان الشعراوي، ريك كارسدروب، دييجو لورينتي، بنيامين تاهيروفيتش، كريستيان فولباتو، جورجينو فينالدوم، نيكولاس زاليوسكي.

ويسعى فريق روما لتحقيق اللقب الأوروبي الثاني له في تاريخه تحت قيادة جوزيه مورينيو، الذي نجح في منح الفريق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي لمواصلة تحقيق الألقاب وزيادة حافز الفريق للمنافسة على لقب الدوري في الموسم المقبل، فيما يتطلع فريق إشبيلية لخطف البطولة وزيادة عدد ألقابه في الدوري الأوروبي ومواصلة الابتعاد بصدارة الأندية الفائزة باللقب.

وبشكل خاص، يطمح جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، لتحقيق اللقب ليصبح أول مدرب في تاريخ كرة القدم يحقق كل الألقاب الأوروبية.

الدوري الاوروبي روما اشبيلية جوزيه مورينيو تامي أبراهام باولو ديبالا

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

اعتماد نتيجة "إعدادية الجيزة" بنسبة نجاح 85,17%

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

رئيس جهاز العاشر يوجه بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة