الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النصيري يقود هجوم إشبيلية أمام روما في نهائي الدوري الأوروبي

إشبيلية
إشبيلية

أعلن خوسيه لويس مينديلبار، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام روما الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي.

وتأهل إشبيلية إلى المباراة النهائية عقب إقصاء يوفنتوس من الدور نصف النهائي، بينما أطاح روما بنظيره باير ليفركوزن الألماني في الدور ذاته.

وتقام المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست.

وجاء تشكيل إشبيلية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أليكس تيليس - جوديليب - بادي - خيسوس نافاس

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - فرناندو - أوليفر توريس - أوكامبوس - بريان جيل

خط الهجوم: يوسف النصيري 

يوسف النصيري اشبيلية روما نهائي الدوري الاوروبي الدوري الاوروبي

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