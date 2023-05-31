"حياة كريمة" تطلق محاضرات مراجعات الثانوية العامة في السويس

انطلقت محاضرات المراجعة النهائية الثانوية العامة بمحافظة السويس ، والتي نظمتها مؤسسة حياة كريمة، اليوم الأربعاء، بمدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.



وقال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس العقيد عادل طاهر إن المؤسسة نظمت محاضرات تقدم المراجعات النهائية بجميع المواد لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف منسق حياة كريمة بالسويس مهندس محمود عبد العزيز إن المحاضرات تقام تحت شعار مبادرة "هتقدر فى ١٠ أيام" بالمدرسة الثانوية العسكرية بنين بالسويس بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالسويس و مؤسسة حياة كريمة.

وأضاف عبد العزيز، أن المحاضرات بدأت اليوم الأربعاء ومن المقرر أن تستمر لمدة ١٠ أيام متتالية بمدرسة السويس الثانوية العسكرية بشارع الجلاء بحي السويس.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، إن مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين استقبلت أكثر من ٣٠٠ طالب وطالبة فى اليوم الاول للمراجعات النهائية الثانوية العامة حيث تم مراجعة مادة اللغه الإنجليزية وسط تفاعل كبير من الطلاب مع المادة العلمية المقدمة من الاستاذ محمد أحمد عبدالسلام معلم خبير لغه انجليزية.

وشهد اليوم الأول من المحاضرات إقبالا ملحوظاً بحضور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس والعقيد عادل طاهر مدير مكتب حياة كريمة بالسويس لمتابعة سير العملية التعليمية و تفقد تجهيزات المدرسة لاستقبال الطلاب.

كما حضر المحاضرات استاذ أحمد خالد عبد المحسن معلم خبير لغه انجليزية للرد على استفسارات الطلاب و توضيح بعض النقاط الهامة بالمادة العلمية المقدمة من المؤسسة.

و استقبل متطوعو مؤسسة حياة كريمة في السويس الطلبة والطالبات من باب المدرسة لتسجيل بياناتهم ومساعدتهم في حضور المحاضرات والتواصل معهم بعد إنتهاء المحاضرات لتزويدهم بملخصات للمادة العلمية التي تم تقديمها بالمحاضرات.

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