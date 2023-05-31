الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معتز فتح الله يكشف أهم الجنسيات التي تقوم بتدريبها أكاديمية مصر للطيران

الطيار معتز فتح الله
الطيار معتز فتح الله

كشف معتز فتح الله رفعت، نائب رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن عدد من الجنسيات والبلدان وشركات الطيران التي تثق في خبرة الاكاديمية مثل السعودية، الطيران الكويتي، العراق، اليمن، والخطوط، ليبيا، الهند، وبعض الدول الإفريقية الخطوط السودان وتنزانيا.

وقال رفعت، لـ"الدستور"، إن عملاء الأكاديمية لم تقتصر فقط، على شركات الطيران التي ترغب في تدريب أطقمها بينما ينضم لعملاء الأكاديمية العديد من هيئات ومؤسسات أخرى فى مجالات صناعة الطيران سواء داخل مصر أوخارجها.

جاء ذلك في تصريحات خاصة خلال جولة لمحرري شؤون الطيران لأكاديمية مصر للطيران للتدريب للتعريف بدور الأكاديمية وما تقدمه من أنشطة وخدمات وإمكانيات وبرامج تدريبية متقدمة وإطلاعهم على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية.

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