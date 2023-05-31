رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد دالوت لمدة 4 سنوات

أعلن مانشستر يونايتد، عن تمديد عقد لاعبه ديوجو دالوت، ظهير أيمن الفريق لمدة 4 سنوات مقبلة.

وسبق أن كشف فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات أن دالوت وقع بالفعل على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله تمديد عقده لمدة 4 سنوات ليستمر مع الفريق حتى 30 يونيو 2028، مع وجود شرط لتمديد العقد لعام إضافي عقب نهاية فترة التمديد.

ويلعب ديوجو دالوت ضمن صفوف مانشستر يونايتد، منذ انتقاله من فريق بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وقال دالوت في تصريحات للموقع الرسمي: "اللعب لمانشستر يونايتد من أكبر دواعي الفخر التي قد تحصل لك في كرة القدم".

أضاف: "لقد شاركنا بعض اللحظات الرائعة معًا خلال السنوات الخمس الماضية، وتطورت كثيرًا وازداد شغفي بهذا النادي الرائع من اليوم الذي انضممت فيه".

وأكمل: "كمجموعة لاعبين، جميعنا نشعر أننا في بداية رحلة مميزة الآن؛ بإمكاني تأكيد أنني سأكرس نفسي بلا هوادة لمساعدة هذه المجموعة؛ لتحقيق أهدافنا وجعل الجماهير فخورين بهذا الفريق".