الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: الإعلام له دور كبير في دعم خطوات التنمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة للإعلاميين في عيدهم الـ 89، مؤكدا على دور الإعلام  في دعم خطوات التنمية كمرآة للمجتمع ونقل نبض الشارع وقناة التواصل الفاعلة بين المواطن والجهاز التنفيذى، مرحبا بكافة الرؤى والأطروحات الفاعلة لتقديم مزيد من الخدمات والارتقاء بها للصالح العام والتيسير على المواطنين. 

وأكد محافظ مطروح على أهمية الالتزام بالمسئولية المجتمعية انطلاقا من أمانة الكلمة وتحرى المصداقية والدقة فيما ينشر سواء بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية  وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي إيمانا بمدى تأثيرها على الرأى العام وضرورة الحفاظ على مصلحة الوطن والقيم والثوابت المجتمعية من خلال رسالة إعلامية هادفة تعبر عن جهود تنمية المجتمع وتعبر عن قضاياه ومشكلاته وتساهم في حلها مع الترحيب بالنقد البناء. 

كما قدم الإعلاميين الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على حرصه على الاحتفاء بهم كتقليد سنوى وكذلك لجهود تنمية المحافظة، مع تأكيد دورهم ومشاركتهم بكل ما يبذل من أجل  الارتقاء بمستوى الخدمات وتنمية المحافظة وما يقدم من خدمات للمواطنين. 

وخلال الاحتفال  تم عرض أهم جهود المحافظة خلال عام 2023 وكذلك  مناقشة  عدد من الموضوعات والقضايا التى تهم مواطنى مطروح حيث قام محافظ مطروح بالرد على كافة الاستفسارات مؤكدا على  الترحيب بكافة المقترحات والرؤى للارتقاء بالخدمات المقدمة وجهود التنمية بالمحافظة. 

وحرص محافظ مطروح على التقاط صور تذكارية مع إعلامى المحافظة بهذه المناسبة، موجها الشكر لجهود  تنظيم الاحتفالية من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومدير عام إذاعة مطروح الإقليمية وعدد من العاملين بها  ومديرو مكاتب الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية ومراسلو عدد من القنوات التلفزيونية وكذلك عدد من مسئولي صفحات التواصل الاجتماعي وشباب المحافظة .

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التيسير علي المواطنين اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محافظ مطروح عيد الاعلاميين مطروح

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